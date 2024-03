Bauprojekt in Hückelhoven So soll die Brücke von der Zeche zur Halde aussehen

Lange Jahre war die Zeche Sophia-Jacoba der größte Arbeitgeber der Stadt und auch nach der Zechenschließung im Jahre 1997 wird die Erinnerung an die Geschichte hochgehalten. All die baulichen Veränderungen, die in den vergangenen Jahren rund um das Zechengelände vonstatten gingen, sind im Integrierten Handlungskonzept Sophia-Jacoba festgehalten. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umwelt-Ausschusses wurde der Kommunalpolitik ein Update über den geplanten Brückenschlag gegeben. So wie die Geschichte der Stadt Hückelhoven untrennbar mit der Zeche Sophia-Jacoba verbunden ist, soll das ehemalige Zechengelände bald auch mit der Millicher Halde verbunden sein.