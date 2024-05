Eröffnung am 15. Mai in Hückelhoven So schläft es sich im Containerhotel

Hückelhoven · Ausrangierte Schiffscontainer sind nun auch in Hückelhoven an der Sophiastraße zu finden: Am 15. Mai feiert das Tin Inn Eröffnung. Wie es sich im Containerhotel schläft – RP-Redakteur Marvin Wibbeke hat es getestet.

13.05.2024 , 16:00 Uhr

