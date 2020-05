Hückelhovener Muslime : So läuft Ramadan in der Corona-Zeit

So läuft Ramadan in der Corona-Zeit

Ismet Cavar schließt dier Türen zum Gebetssaal der Moschee an der Ludovicistraße in Hückelhoven. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Für die 1500 Gläubigen der Hückelhovener Moscheegemeinde des VIKZ mit den beiden Moscheen in Hückelhoven und Schaufenberg hat sich mit der Pandemie vieles geändert. Das große Fastenbrechen fällt aus.

Gemeindemitglieder bringen jetzt ihre eigenen Gebetsteppiche mit, halten Abstand, tragen Mundschutz: Unter strikten Auflagen öffnen die Moscheen des Verbands der islamischen Kulturzentren (VIKZ) an der Ludovicistraße und an der Jacobastraße in Schaufenberg seit dem vergangenen Wochenende schrittweise wieder.