In Hückelhoven So läuft die Anmeldung für die weiterführenden Schulen

Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Soziales Lernen, Verantwortungsbewusstsein und Selbstwirksamkeit werden von Anfang an in den Klassenteamstunden und Lernzeiten initiiert, schreibt die Schule. Der Unterricht an der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule findet an langen Schultagen von 7.50 Uhr bis 15.20 Uhr statt. Das ist jeweils montags, mittwochs und donnerstags. An den anderen Tagen endet der Unterricht für die Klassen 5 bis 10 um 13.05 Uhr. Bei der Gesamtschule in Ratheim sind Beratungs- und Anmeldetermine zu folgenden Zeiten möglich: Freitag, 26. Januar, 12 bis 15 Uhr, Samstag, 27. Januar, 9 bis 13 Uhr, Montag, 29. Januar, 10 bis 18 Uhr, Dienstag, 30. Januar, 9 bis 15 Uhr, Mittwoch, 31. Januar, 10 bis 18 Uhr, Donnerstag, 1. Februar, 9 bis 15 Uhr und Freitag, 2. Februar, 9 bis 11 Uhr. Anmeldetermine werden telefonisch über das Sekretariat vergeben, die Nummer lautet 02433 965041.