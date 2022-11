495 Menschen aufgenommen : So ist die Flüchtlingssituation in Hückelhoven

Seit dem 1. Oktober werden Geflüchtete aus der Ukraine in dem Gebäude der ehemaligen Grundschule in Hilfarth untergebracht. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Sechs Gemeinschaftsunterkünfte sowie 50 städtische und angemieteten Wohnungen stehen zur Verfügung. Die ehemalige Grundschule in Hilfarth dient als Notunterkunft.

In der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Hückelhoven, der am vergangenen Mittwoch aufgrund eines Gottesdienstes zum Gedenken anlässlich der Reichspogromnacht später als üblich tagte, gab Bürgermeister Bernd Jansen (CDU) zu Beginn in seinem Kurzbericht ein Update über die derzeitige Flüchtlingssituation in der ehemaligen Zechenstadt.

Im Jahr 2022 seien infolge des russischen Angriffskriegs alleine 495 Geflüchtete aus der Ukraine nach Hückelhoven gekommen, führte er aus. 50 von ihnen beziehen derzeit noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die übrigen beziehen derweil Leistungen beim Jobcenter oder – wie Jansen erfreut verkündete – haben Arbeit gefunden. „Einige sind aber auch in ihre Heimat zurückgekehrt“, sagt der Stadtchef.

Seit dem 1. Oktober werden die Geflüchteten aus der Ukraine in dem Gebäude der ehemaligen Grundschule in Hilfarth untergebracht. Nach dem Umzug des Schulbetriebes in das neue Schulgebäude nebenan hatte das alte Gebäude ursprünglich abgerissen werden sollen, so zumindest die Pläne der Stadt bei Baubeginn der neuen Räume. Davon war man zwischenzeitlich allerdings abgerückt – um sich genau auf diesen Fall vorzubereiten. „Die Schule ist unser Backup in der Unterbringung von Flüchtlingen“, sagte Stadtsprecher Holger Loogen Anfang September. Damals hatte die Schule noch nicht als Notlösung dienen müssen, die Stadt präferiere ohnehin eine Unterbringung in Familien und Wohnungen, betonte er. Strom und Wasser waren zwischenzeitlich abgestellt worden.

Doch auch als Notlösung sei das ehemalige Schulgebäude eine gute Möglichkeit, den Schutzsuchenden genau dies zu bieten. 71 Menschen aus der Ukraine sind dort derzeit untergebracht, betreut werden sie an sechs Tagen in der Woche von den Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Für die Geflüchteten werden vor Ort ehrenamtliche Sprachkurse angeboten, ebenso Aktivitäten für die Kinder. Für sie soll in den kommenden Tagen zudem ein Spielzimmer in dem alten Schulgebäude eingerichtet werden. Auch gemeinsame Backaktionen und eine Weihnachtsfeier sind geplant.

In den kommenden Wochen seien weitere Zuweisungen angekündigt, führte Jansen in der Ratssitzung aus. Es sei keineswegs der Fall, dass derzeit ausschließlich Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen werden, auch aus anderen Staaten kommen Geflüchtete in die ehemalige Zechenstadt. Auch für diese Menschen gebe es zahlreiche Hilfsangebote aus der Hückelhovener Bevölkerung und der Vereine. So werde in der Unterkunft in Baal ein Begegnungscafé sowie eine DRK-Sprechstunde angeboten.