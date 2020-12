Hückelhoven setzt Glanzpunkte : Mehr Lichterglanz und ein leuchtender Hirsch

Hückelhoven Mit dem Fabeltier auf dem Auladach, der beleuchteten Sternwarte und Himmelstreppe sowie viel Glanz gibt es schöne Fotomotive in Hückelhoven.

Auf Aktionen hat die Stadtmarketing Hückelhoven GmbH in diesen Wochen bewusst verzichtet. Trotz allem lag es dem Team um Geschäftsführer Carsten Forg am Herzen, den bereits vorhandenen Lichterglanz in der dunklen Jahreszeit auch ohne Haldenzauber zu verstärken. So wurden die Leuchtzeiten der imposanten Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt deutlich ausgedehnt. „Die Weihnachtsbeleuchtung an der Parkhofstraße brennt nicht nur früher am Tag, sondern auch länger und auch am Wochenende“, erklärt Carsten Forg. Zudem wurde der oberste Absatz der Himmelstreppe auf der Millicher Halde mit Licht in Szene gesetzt. Die Treppe ist nun wieder weithin in der Region zu sehen. Ganz neu wurde auf dem Dach der Aula am Breteuilplatz der große Hirsch mit rot-weißem Farbwechsel aufgebaut, der den Haldenzauber-Besuchern aus dem Vorjahr bekannt sein dürfte.