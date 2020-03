Für die ältere Generation : Seniorenratgeber neu aufgelegt

Hückelhoven Die fünfte Auflage des Seniorenratgebers des Runden Tisches Seniorenarbeit Hückelhoven ist erschienen – die Angebote und Adressen wurden aktualisiert.

„Es war nach zwei Jahren an der Zeit, den Seniorenratgeber zu aktualisieren.“ Dies bemerkten die Mitglieder des Runden Tisches Seniorenarbeit Hückelhoven und beschlossen, den älteren Menschen eine aktualisierte Übersicht über die Angebote und Adressen an die Hand geben. Und so präsentierten sie jetzt die fünfte Ausgabe mit einer Auflage von 3000 Stück.

Der Seniorenratgeber sei aber nicht die einzige Initiative des Runden Tisches Seniorenarbeit, wies sie hin. Grundsätzlich gehe es darum, dafür einzutreten, die Lebensqualität der Hückelhovener Senioren zu erhalten und Sorge für eine seniorenfreundliche Stadt unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der älteren Menschen zu tragen. Viel habe der Runde Tisch Seniorenarbeit, an dem alle stationären Einrichtungen der Altenpflege in Hückelhoven vertreten sind und der sich aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen zusammensetzt, schon erreicht, erklärte Nicole Abels. Als Beispiele nannte sie die Mitwirkung an den Aktionstagen 50+ zum Thema „Leben mit Demenz“ im Jahr 2011, der Etablierung der Seniorenmesse 2012, die alle zwei Jahre bis 2018 stattfand und in Zukunft ein neues Format erhalten soll, Veranstaltungen zum Thema Patientenvorsorge und eine Informationsveranstaltung zu „Sucht im Alter“ sowie die erstmalige Herausgabe des Seniorenveranstaltungskalenders 2017, dem weitere 2018 und 2019 folgten. Abels erinnerte auch daran, dass 2015 von den Spenden des Runden Tisches 100 Weihnachtskonzertkarten gekauft und an Senioren verschenkt wurden. Darüber hinaus habe man sich mit vielen Themen auseinandergesetzt wie barrierefreie öffentliche Toilette, dem Baaler Bahnhof, einem Seniorenkino, ehrenamtlichen Seniorenbegleitern, Sport- und Bewegungsangeboten und der Wohnraumversorgung für ältere Menschen. Neu sei die für dieses Frühjahr geplante Herausgabe der Broschüre „Wohnraumanpassung“.