Verursacher auf Drogen? Schwerverletzter bei Unfall auf L 117

Bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen ist zwischen Baal und Doveren ein Mann schwer verletzt und ein weiterer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 41-jähriger Erkelenzer gegen 5.40 Uhr mit seinem Auto auf der L 117 in Richtung Doveren unterwegs. Als er dort nach links in die Bahnstraße einbiegen wollte, übersah er offenbar einen entgegenkommenden Wagen: den VW eines 30-jährigen Hückelhoveners.