Schwimmen gehen in Hückelhoven : Schwerbehinderte zahlen weniger in den Bädern

Schwerbehinderte zahlen weniger in den Bädern

Schwimmen gehen in Hückelhoven

Hückelhoven Im Hückelhovener Freizeitbad und im Freibad Kapbusch müssen Schwerbehinderte künftig nur noch 2,50 Euro bezahlen. Der Entschluss des Stadtrats ging auf diverse Beschwerden im Vorjahr zurück.

Ermäßigte Eintrittspreise im Freibad Kapbusch und im Freizeitbad ab 1. Juni hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Im Naturbad Brachelen zahlen Schwerbehinderte (Grad mindestens 50 Prozent) unter Vorlage des Ausweises damit 2,50 Euro, Begleitpersonen (Merkmal H oder B) haben freien Eintritt. Das gilt auch für das Freizeitbad in der Stadt, wo Schwerbehinderte künftig zwei Euro zahlen.

Bislang gab es weder im Freibad noch im Hallenbad ermäßigte Tarife für Schwerbehinderte, da die Verwaltung den Eintrittspreis im Vergleich zu Bädern in der Umgebung ohnehin als eher niedrig ansah. Im vergangenen Jahr hatte es jedoch während der Freibadsaison diverse Anfragen und Beschwerden gegeben, so überprüfte das Fachamt die Angelegenheit. Dabei schaute die Hückelhovener Verwaltung auf Nachbarkommunen. Im Erkelenzer Erka-Bad zahlen Behinderte mit einem Grad ab 60 Prozent 2,50 Euro (einen Euro weniger), in Wassenberg haben Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit B-Vermerk freien Eintritt.