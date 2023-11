Demo am Freitag in Hückelhoven Schweigemarsch für Zivilisten in Gaza

Es sei in den vergangenen Tagen ein harter Kampf mit der Kreispolizei gewesen, berichtet Organisatorin Daniela Wirtz. Doch letzten Endes habe doch noch alles geklappt. „Der Krieg ist grauenvoll“, sagt sie. Palästina lebe in Angst, Israel lebe in Angst – das könne so nicht weitergehen. Besonders für die vielen unschuldigen Zivilisten wolle man diesen Schweigemarsch machen. Wenn der Protestzug am Rathaus angekommen ist, wolle man dort drei Redebeiträge halten. Alles soll friedlich ablaufen.