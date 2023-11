Schwangere und ungeborenes Kind totgefahren Polizei stellt Unfall mit Dummy in Hückelhoven nach – Mordkommission ermittelt

Der Unfall hatte aufgrund seiner Tragik bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch in der Stadt Hückelhoven und gerade in Ratheim ist die Anteilnahme riesig. Auch weil es sich sowohl beim Opfer als auch beim Verursacher um im Ort bekannte Familien handelt. Am Tag nach dem Unfall hatten zahlreiche Leute an der Unfallstelle Kerzen aufgestellt und Blumen abgelegt.