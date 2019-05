Tag der Bücherverbrennung : Hückelhovener Schüler lesen gegen das Vergessen

Hückelhoven Anläasslich des Tages der Bücherverbrennung lasen Schüler des Gymnasiums Hückelhoven Texte, die in der NS-Zeit verboten wurden.

(RP) Schüler und Lehrer des Gymnasiums der Stadt Hückelhoven und der Hauptschule an der Schlee sowie Vertreter von Pax Christi und der evangelischen Kirche gedachten anlässlich des Tages der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Bebel-Platz in Berlin und vielen anderen Orten Deutschlands der Autoren, deren Werke nur kurz nach der nationalsozialistischen Machtübernahme verbrannt und verboten wurden. Die Organisatoren lasen auf dem Wildauer Platz Texte, die dem deutschen Faschismus zum Opfer fielen. Neben bekannten Autoren wurde auch an Dichter erinnert, deren Werke nach der Nazi-Diktatur nicht mehr veröffentlicht wurden.