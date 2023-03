Im gleichen Keller wie vor drei Wochen Wieder Feuer an der Parkhofstraße in Hückelhoven

Dass sich in der Hückelhovener Innenstadt ein Brandstifter herumtreibt, ist inzwischen alles andere als unwahrscheinlich. Am frühen Sonntagmorgen musste die Feuerwehr erneut ausrücken, um einen Brand in den Kellerräumen des sogenannten „Provinzialhauses“ an der Parkhofstraße zu löschen. Exakt in diesem Keller hatte es schon am 5. März gebrannt, ebenfalls an einem frühen Sonntagmorgen. Wiederum nur zwei Tage zuvor war auf der gleichen Straße nur wenige Meter weiter bei einem Feuer aus unklarer Ursache das Traditionsgeschäft Schibbe niedergebrannt.