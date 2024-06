„Con brio“ lädt nach Ratheim ein Schlosskonzert in Haus Hall

„In diesem Jahr bieten wir ein buntes Programm mit der Irish Folk Music Group ,Jack in the Green’, die bereits 2017 bei uns zu Gast waren und ein großartiges Konzert beim Stadtmusikfest vor begeistertem Publikum boten. ,Jack in the Green’ ist ein kleines keltisches Fabelwesen, das einem alten Aberglauben zufolge jeden Frühling dafür sorgt, dass die grünen Triebe der Pflanzen ans Tageslicht kommen, um ihre Pracht zu entfalten“, kündigt der Veranstalter an. Mit traditionellen Songs und Tunes bringt die Folkband dieses Lebensgefühl auf die Konzertbühne. In wechselnder Besetzung reicht die Fülle der eingesetzten Instrumente von Tin-Whistle und Flutes über Banjo, Irish Bouzouki und Mandoline bis hin zu Harp, Bodhran und Bass. Die Musiker interpretieren mit Leidenschaft und Gefühl irische und schottische Traditionals, wobei die musikalische Bandbreite von eingängigen Balladen über fetzige Tanzmelodien wie Jigs, Reels oder Polkas bis hin zu den allseits bekannten Drinking Songs reicht. Ein abwechslungsreicher Folk-Mix, der bei jedem Stück neue Überraschungen bereithält. Die Protagonisten der Gruppe werden Sie bestens unterhalten und Ihnen einen vergnüglichen Musikabend bereiten.