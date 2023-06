Live-Musik in Hückelhoven Schlosskonzert auf Haus Hall am Wochenende

Die nächste Veranstaltung der „con brio“ Freunde der Kammermusik aus Hückelhoven steht in den Startlöchern. Während über das Jahr verteilt viele der Events in der Aula des Gymnasiums stattfinden, lädt der Verein im Sommer traditionell in eine andere Location ein. Am kommenden Sonntag, 18. Juni, findet auch in diesem Jahr wieder ein Schlosskonzert in Haus Hall in Ratheim statt. Los geht es um 17.30 Uhr.