Polizeieinsatz in Hückelhoven : Schlägerei in einer Gaststätte in Hilfarth

Schlägerei in einer Gaststätte in Hilfarth

In einer Gaststätte in Hilfarth kam es zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hückelhoven Nach Hilfarth rückte die Polizei am späten Samstagabend, 31. Juli, aus. In einer Gaststätte kam es zu einer Schlägerei. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Gaststätte an der Breite Straße in Hilfarth kam es am Samstag, 31. Juli, gegen 22.45 Uhr. Mehrere Personen waren nach Angaben der Polizei daran beteiligt.