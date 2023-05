Hückelhovener Traditionsunternehmen nach Feuer Schibbe startet neu durch

Für ihren Neustart in einem alten Kaufhaus hat sie den verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende gewählt. Wo in früheren Zeiten der Supermarkt Super 2000, danach ein Fitnessstudio und dann das Test- und Impfzentrum des DRK zu finden waren, hat Christina Schibbe ihr Fachgeschäft für Tapeten, Farben, Bodenbeläge und Gardinen nach dem verheerenden Großbrand Anfang März an der Parkhofstraße in Hückelhoven wiedereröffnet.