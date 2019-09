Unglücke in Hückelhoven : Zwei schwere Unfälle – ein Motorradfahrer starb

Rettungsdienst und Polizei waren am Samstagnachmittag in Hückelhoven im Einsatz. Foto: dpa/Patrick Seeger

Hückelhoven Samstagnachmittag ist es auf der Mokwastraße in Hückelhoven zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer gekommen. Fast zeitgleich ereignete sich in Ratheim ein Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 16.45 Uhr hatte ein 36-jähriger Mann aus Wassenberg auf seinem Motorrad die Mokwastraße in Hückelhoven befahren und in Höhe der Von-Dechen-Straße „aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren“, berichtete die Polizei. Der Mann stürzte vom Motorrad und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. „Das Motorrad prallte zunächst gegen zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Pkw und wurde anschließend quer über die Fahrbahn auf die gegenüberliegende Seite geschleudert. Dort prallte es gegen zwei weitere am Fahrbahnrand abgestellte Pkw. Durch den Sturz zog sich der 36-jährige Mann schwerste Verletzungen zu und starb trotz medizinischer Erstversorgung noch an der Unfallstelle.“