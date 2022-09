„Rosa und Tilda“ in Hückelhoven : Jetzt wird an neuem Standort gestrickt und gehäkelt

Jetzt wird an neuem Standort gestrickt und gehäkelt

„Rosa und Tilda“ in Hückelhoven

Hückelhoven „Rosa & Tilda“, das bekannte Wollgeschäft aus Hückelhoven, ist zur Jülicher Straße 11 umgezogen. Darum sorgt die neue Heimat für zufriedene Gesichter.

Der in Hückelhoven bekannte Wollladen „Rosa und Tilda – Alles, was Frauen wollen“, der ursprünglich elf Jahre auf der Haagstraße in Hückelhoven beheimatet war, ist jetzt umgezogen und befindet sich nun auf der Jülicher Straße 11 und damit im Gebäude des „Check.In“, der ersten Tagespflege für junge Menschen, und dem Hotel der Lambertus gGmbH.