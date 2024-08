In Hückelhoven Rollerfahrer kommt bei Flucht vor Polizei zu Fall

Auf die deutlichen Anhaltezeichen der Polizeibeamten reagierte der Fahrer nicht, sondern flüchtete über die Neckarstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße und im weiteren Verlauf über einen Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung Weserstraße. Als der Rollerfahrer am Ende des Wirtschaftswegs ankam, bremste er plötzlich, wodurch es zu einer leichten Berührung zwischen dem Zweirad und dem dahinter fahrenden Streifenwagen kam. Der Kradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus konnte er bald wieder entlassen werden.