Ehemalige Friedenskirche nimmt neue Gestalt an Richtfest bei Ratheimer Quartierszentrum

Noch fällt es etwas schwer, sich vorzustellen, dass in einem guten halben Jahr lachende und spielende Kinder durch die Räume der Kita des Quartierszentrums in Ratheim laufen werden. Denn es ist noch viel zu tun auf der Baustelle. 14 Monate nach den ersten Abbrucharbeiten hat die evangelische Kirchengemeinde Ratheim-Gerderath nun mit der Stadt Hückelhoven und allen Beteiligten das Richtfest für das neue Quartierszentrum an der Friedensstraße in Ratheim gefeiert. Beziehungsweise für die integrierte Kindertagesstätte, denn die Fertigstellung des Rohbaus des Quartierszentrums folgt in rund zwei Wochen.