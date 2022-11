Kinder der Schule Im Weidengrund in Ratheim Grundschüler werden Radio-Stars

Abwechslungsreich soll es sein. Und so kommt es, dass die 4c der GGS im Weidengrund am Adolfosee auf die Suche nach Biberspuren geht. Schon der Weg zum See wird genutzt, um die Zuhörer mit auf ihre Reise zu nehmen. Die Kinder erzählen unterwegs, was sie sehen, und beschreiben dies möglichst detailliert. Und als sie am See tatsächlich die ersten Biberspuren an einem mehr als zur Hälfte abgenagten Baum entdecken, gibt es kein Halten mehr und die Fragen sprudeln aus ihnen heraus.