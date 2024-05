Am Samstag ist es so weit Quartierszentrum in Hückelhoven-Ratheim wird eingeweiht

Schon im Jahr 2010 hatte die Gemeinde ein Leitbild formuliert, dass man eine einladende Gemeinde sein wolle, die für alle erreichbar, verfügbar und offen sei und in der Gemeinschaft auch gelebt und jede Person toleriert, geachtet und geschätzt werde. Das unterstrichen Rainer Höbig, der bis vor zwei Monaten Baukirchmeister in Ratheim war, und Gülsen Litherland, Quartiersmanagerin aus der Westzipfelregion, die unterstützend nach Ratheim gekommen und mit ihrer Expertise eine willkommene Hilfe war, wie Rainer Höbig betont. „Es ist schön, dass die Gemeinde so mutig war und dieses Quartierszentrum entstehen konnte“, sagt Gülsen Litherland. Rainer Höbig ergänzt, dass die Gemeindemitglieder daran natürlich auch einen Anteil hatten. Zwar habe das Presbyterium die finale Entscheidung getroffen, aber die Gemeindemitglieder seien von Anfang an in den Entscheidungsprozess mit einbezogen worden und es hätte wenig Gegenwind, dafür aber viel Zuspruch für die Pläne gegeben. Die Kirche wurde entwidmet, im Gebäudekörper eine Zwischenebene eingezogen, um mehr Platz zu schaffen. Im Erdgeschoss ist nun Platz für die Aktivitäten des Quartierszentrums, im oberen Stockwerk ist die Jugendarbeit zu Hause. Der angrenzende Kindergarten ist bereits seit Anfang des Jahres in Betrieb.