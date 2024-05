In Ratheim Quartierszentrum ist feierlich eröffnet

Das Quartierszentrum in Ratheim ist feierlich eröffnet worden. Gepflanzt wurde dazu eine Friedenslinde. Die Besucherinnen und Besucher hörten dabei Gebete, Friedenswünsche und Chorgesang. Pfarrerin Anke Neubauer-Krauß (v.l.), Bruno Bürger von Pax Christi, Gemeindereferentin Brigitte Kempny und Pfarrerin Susanne Bronner pflanzten den Baum. Bei der Feier konnten alle sehen, was aus der ehemaligen Friedenskirche entstanden ist – nämlich ein Ort der Begegnung. Von Beginn an war die ganze Gemeinde in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Unter anderem entstanden ist Raum für die Jugendarbeit und ein Kindergarten. Text: back / Foto: ruk