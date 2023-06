Peter-Jordan-Schule in Hückelhoven Projektwoche weckt Talente

Was ist mir heilig? So lautete der Titel einer Projektwoche, in der sich die Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Thema Religion auseinandersetzten. Gleich zweimal pro Schuljahr steht diese Religionsprojektwoche im Stundenplan der Klassen. „Der Start in unserer Aula verlief schon sehr emotional. Eine Schülerin, eine Lehrerin und eine Integrationshelferin setzten erste Impulse, sprachen über das, was ihnen ganz persönlich heilig ist“, so Koltermann. Besonders der interreligiöse Charakter einer solchen Projektwoche sei bereichernd, fügte sie hinzu, daher seien Besuche der Moscheen und Kirchen obligatorisch, zudem auch das Herausarbeiten der Unterschiede.