Programm für Hückelhovens Stadtmusikfest : Musik auf die Straßen der Stadt gebracht

Im Oktober ist wieder Stadtmusikfest in Hückelhoven. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Stadtmusikfest am 13. und 27. Oktober in den Straßen sowie mit Maria Carvalho und dem Trio Fado in der Aula.

In Hückelhoven steht der Oktober im Zeichen der Musik. Am 13. und 27. Oktober findet das mittlerweile 45. Stadtmusikfest statt. Am ersten Sonntag werden verschiedene Darbietungen der Musikvereine und Spielmannszüge in der Hückelhovener Innenstadt geboten. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Musikstück im Shalompark an der Parkhofstraße.

Anschließend ziehen die Vereine musizierend zum Wildauer Platz. Sobald sie dort angekommen sind, folgt der nächste Musikblock. Insgesamt sind fünf Musikblöcke vorgesehen. Anschließend findet ein gemeinsames großes Finale auf dem Wildauer Platz statt. Teilnehmen werden die Blaskapelle Brachelen, das Trommler- und Pfeifercorps Brachelen, der Instrumentalverein Hilfarth, die Bergkapelle Sophia-Jacoba, der Musikverein „Freisinn“ Baal, der Musikverein „St. Josef“ Ratheim, der Musikverein Rurich, das Trommlercorps „Leonardo“ Doveren sowie das Trommlercorps Kleingladbach.Ihr Kommen haben auch der Trommler- und Pfeiferverein Lindern und das Trommler- und Pfeifercorps „Vereinte Freunde“ Wassenberg zugesagt. Mitwirken werden auch die Hückelhovener Karnevalsgesellschaft und der Knappenverein St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven. An diesem Tag, 13. Oktober, haben auch die Geschäfte der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Verein „con brio – Freunde der Kammermusik Hückelhoven“ veranstalten zum Abschluss des Stadtmusikfestes am Sonntag, 27. Oktober, ab 17.30 Uhr ein Konzert mit Maria Carvalho und dem Trio Fado. Traditionsgemäß findet dieses im Foyer der Aula an gedeckten Tischen statt.

Im Eintrittspreis von 10 Euro sind ein Getränk und ein kleiner Imbiss enthalten. Karten sind im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.ticketshop.nrw erhältlich.

(RP)