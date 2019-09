Hückelhovener Polizist Heinz Erdweg : „Stadt-Sheriff“ in den Ruhestand verabschiedet

Der Bezirksbeamte Heinz Erdweg (Mitte) wurde zusammen mit seiner Frau Irmtraud von Bürgermeister Bernd Jansen mit Blumen und einem Geschenk in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Der Bezirksdienstbeamte der Polizei, Heinz Erdweg, ist im Rathaus der Stadt Hückelhoven von Bürgermeister Bernd Jansen in den Ruhestand verabschiedet worden. Vor dem Rathaus war viel los an diesem Tag, fand dort doch der Wochenmarkt statt. In Zukunft wird Heinz Erdweg hier nicht mehr im Dienst, sondern nur noch privat unterwegs sein.

Von Christian Schiffer

Vom Bürgermeister wurde er liebevoll „Stadt-Sheriff“ genannt. 1973 begann Heinz Erdweg seine Laufbahn in der Polizeischule in Linnich. 1981 kam er nach Hückelhoven und war ab dem Jahr 2001 als Bezirksdienstbeamter in Hückelhoven eingesetzt. Bürgermeister Jansen sagte über Heinz Erdweg: „Er ging seine Arbeit immer mit Optimismus und Frohsinn an. Dabei blieb er aber auch immer konkret und bedacht.“ Jansen bedankte sich beim Polizisten für seinen jahrzehntelangen Dienst für die Stadt und die Bürger in Hückelhoven. „Ich habe ihn immer als Kümmerer wahrgenommen, der die Probleme der Menschen gesehen hat und sich gekümmert hat.“

Sicherlich gab es in seiner Dienstzeit Erlebnisse, die Erdweg prägten und auch bis heute begleiten. So erzählt er: „Eine Sache die mich bis heute am meisten beschäftigt, ist ein tödlicher Verkehrsunfall. Ich fuhr morgens an die Unfallstelle, es war die scharfe Kurve. Dort kollidierte ein Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw. Ich eilte zunächst zu der Fahrerin im Pkw, die Frau rang um Luft, und ich versuchte, sie mit Erste-Hilfe-Maßnahmen am Leben zu halten. In ihren Augen konnte ich sehen, dass sie mich anflehte, sie zu retten, aber sie ist in meinen Armen verstorben. Später fuhr ich zu ihrem Ehemann und Kind, um die Nachricht zu übermitteln. Das hat mich danach sehr stark beschäftigt, und es beschäftigt mich bis heute.“

Für seinen bevorstehenden Ruhestand hat der Bezirksdienstbeamte schon Pläne gefasst: „Meine Frau und ich fahren mit Kind und Enkelkind für eine Woche in die Provence und später im Jahr geht’s für eine Woche nach Mallorca.“ (csi)

