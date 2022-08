Gericht beschließt Fotoveröffentlichung : Polizei sucht Täterinnen nach Diebstahl in Hückelhoven

Hückelhoven Das Gericht ordnet Suche nun per Foto an. Bestohlen wurde im Juni eine Seniorin: Die Diebinnen erbeuteten den Hausschlüssel, im Anschluss erfolgte der Einbruch.

Eine ältere Frau besuchte am Dienstag, 7. Juni, gegen 11 Uhr, einen Drogeriemarkt an der Parkhofstraße. Dort wurde sie von zwei ihr unbekannten Frauen angesprochen, die sie in ein Gespräch verwickelten. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihnen, die Adresse der Seniorin zu erfahren. Anschließend verabschiedeten sich die Frauen und entfernten sich zu Fuß. Kurze Zeit später stellte die Rentnerin fest, dass ihr Haustürschlüssel fehlte und ihr kam der Verdacht, dass dies mit der Begegnung mit den beiden Frauen zu tun haben könnte. Daraufhin verständigte sie die Polizei, die an der Anschrift der Seniorin feststellen musste, dass dort bereits eingebrochen worden war. Die Täter stahlen unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Uhren.