Radfahrerin gestürzt Polizei sucht Fahrer nach Unfallflucht in Hückelhoven

Die Polizei sucht den Fahrer eines Transporters mit Anhänger, der am Samstag in Hückelhoven eine Radfahrerin zu Fall gebracht hat und anschließend einfach weitergefahren ist. Demnach war die 72-jährige Radfahrerin um 12.05 Uhr auf der Rurbrücke unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Breite Straße abbiegen. Als sie an der Fahrbahn stand, fuhr der weiße Transporter mit Anhänger vorbei, berührte das Vorderrad der Frau, woraufhin sie stürzte. Der Fahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei bittet nun Zeugen und den Unfallfahrer, sich unter 02452 9200 zu melden.