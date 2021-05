Einsatz in Hückelhoven : Polizei findet drei Kilo Drogen in der Post

Hückelhoven Ein Päckchen war den Beamten des Aachener Hauptzollamtes verdächtig vorgekommen. Es war an eine Person in Baden-Württemberg adressiert.

(cpas) Bei einer Postkontrolle im Hermes-Verteilzentrum in Hückelhoven haben Polizei und Zoll mehr als drei Kilogramm Amphetamin in einem Päckchen gefunden. In der Folge hat es in Baden-Württemberg zwei Wohnungsdurchsuchungen gegeben.