Bundesverwaltungsgericht hat entschieden Planung der L364n in Hückelhoven kann fortgesetzt werden

Große Enttäuschung auf der einen Seite, große Erleichterung auf der anderen Seite. In Hückelhoven haben an diesem Donnerstag die beiden gespaltenen Lager gespannt nach Leipzig geschaut, wo das Bundesverwaltungsgericht die Revision des Landes NRW bezüglich der L 364n verhandelte. Dieser Revision wurde stattgegeben, der ursprüngliche Planfeststellungsbeschluss des ersten Bauabschnittes ist also weiter gültig. Da es sich beim Bundesverwaltungsgericht um die letzte Instanz handelt, steht diese Entscheidung.