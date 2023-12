Für bis zu 120 Fahrräder Hückelhoven plant Fahrradparkhaus

Das Fahrradfahren soll in der Stadt Hückelhoven attraktiver werden. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes in die Wege geleitet und ist in diesem Jahr auch der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) beigetreten – als 103. Kommune in Nordrhein-Westfalen. Wenn mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sein sollen und die täglichen Wege auf zwei statt auf vier Reifen absolvieren, dann muss dafür auch die Basis geschaffen werden – etwa in Form von vernünftigen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes.