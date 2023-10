Für Anfänger und Fortgeschrittene Hückelhoven plant Dirtbike-Anlage

Mit Schaufeln ausgestattet sind sie in den vergangenen Jahren regelmäßig in den Junkerwald spaziert, um sich dort ihr eigenes kleines Reich zu bauen. Tagelang haben Jugendliche dort mühsam eine eigene kleine Dirtbike-Anlage errichtet, wo sie mit ihren Mountainbikes fahren und über die selbst gebauten Schanzen springen. Kein ungefährliches Unterfangen, betont auch die Stadtverwaltung. So wurde das Fahren auf diesen illegal angelegten Strecken untersagt, die Stadt hat das Bestreben, den Wald wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzubauen.