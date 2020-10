„Klavier entlang der Rur“ in Hückelhoven : Schuberts Sonate verzaubert – und verträgt keine Zugabe

Hückelhoven Weil Pianistin Claire Huangci kurzfristig absagen musste, sprang Natalia Ehwald beim Konzert „Klavier entlang der Rur“ von con brio ein. Sie sorgte für Irritation, aber auch für lang anhaltenden Applaus.

Statt nach Spanien ging es für Natalia Ehwald am Wochenende nach Hückelhoven. Kurzfristig sprang sie beim von den Freunden der Kammermusik „con brio“ in der Aula des Gymnasiums veranstalteten Auftaktkonzert der vierten Reihe „Klavier entlang der Rur“ für die Claire Huangci ein. Die amerikanische Pianistin hatte kurzfristig ihren Auftritt abgesagt, um wegen eines schweren Krankheitsfalls in der Familie in die USA zu reisen, und so con brio in eine missliche Lage versetzt.