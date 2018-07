Hückelhoven: Photovoltaikanlage fängt Feuer

Ein Brand an der L117 in Höhe Baal wurde der Hückelhovener Feuerwehr am Freitag (27. Juli) gegen 13.45 Uhr gemeldet. Foto: Uwe Heldens

Hückelhoven Die Feuerwehr Hückelhoven hatte ein einsatzreiches Wochenende. Bei Baal gab es einen Flächenbrand.