115 Teilnehmerteams erwartet Pfingstrallye lockt nach Rurich

Schon in den Morgenstunden des Pfingstsonntags trudeln die ersten Fahrer in Hückelhoven ein. „Es besteht das Angebot eines gemeinsamen Frühstücks“, sagt Uwe Sentis. Um 10.30 Uhr sollten alle ihre Brötchen verdrückt haben, denn wer am Rennen auch teilnehmen möchte, muss zwingend beim Briefing dabei sein. An zwei Streckenposten werden die Fahrer traditionell anhalten müssen und Fragen beantworten. Auch diese zählen hinterher zur Wertung. Ab 14 Uhr werden die ersten Fahrer zurückerwartet.