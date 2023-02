Früherer Hückelhovener Priester Wann beginnt der Prozess gegen den ausgelieferten Pfarrer?

Georg K., der frühere Pfarrer aus Hückelhoven, ist am Dienstag von den belgischen Behörden nach Deutschland ausgeliefert worden. Das bestätigte Justus Waßenberg vom Landgericht Mönchengladbach gegenüber unserer Redaktion. Der frühere Geistliche sitzt seitdem in der Bundesrepublik Deutschland in Untersuchungshaft. Das bedeutet, dass in den kommenden sechs Monaten der Prozess gegen Georg K. beginnen wird. Derzeit werde nach einem Termin gesucht, so Waßenberg weiter.