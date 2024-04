Besonderer Auftritt in Hückelhoven Pepperonis trauern um verstorbene Artistin

Was die zahlreichen Zuschauer, die das große, gelb-blaue Zirkuszelt an den beiden Osterfeiertagen besuchten, nicht wussten: Die jungen Artisten aus der Zirkus-Arbeitsgemeinschaft am Hückelhovener Gymnasium feierten auch Geburtstag – Patrice wurde am Ostersonntag 19, Manegen-Kollegin Alyssa am Ostermontag 20 Jahre jung. Mit der Zirkus-Familie Casselly aus Xanten verbindet die AG eine langjährige Zusammenarbeit. Für das längst zur Tradition gewordene Hückelhovener Zirkusfestival, bei dem die Pepperonis mit zahlreichen befreundeten Nachwuchs-Artisten aus dem In- und Ausland in den Wettstreit gehen, stellen die Cassellys bereits seit zwei Jahrzehnten ihr Zelt zur Verfügung, das neben dem Rathaus am Hartlepooler Platz aufgebaut wird. Diesmal waren die Cassellys für das DRK-Feriencamp nach Hückelhoven gekommen.