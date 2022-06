Junge Artisten aus Hückelhoven : Pepperonis auf dem Weg ins All

Hückelhoven Während am vergangenen Wochenende die Hückelhovener Innenstadt von der Pfingstkirmes geprägt war, stehen für das kommende Wochenende erneut Möglichkeiten zur Unterhaltung bereit.

Bereits einen Tag vorher, am Freitagabend, wird es akrobatisch – und dafür geht es ins Weltall. Dorthin entführen wollen die Schülerinnen und Schüler des Zirkus Pepperoni, die um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums auftreten. „Pandemie, Krieg, Klimawandel – den Pepperonis reicht es!“, schreiben sie in der Ankündigung für den Zirkusabend. Weil die schlechten Nachrichten einfach nicht abreißen, stellen sich die knapp 40 Artisten und Artistinnen die Frage: „Warum also hier bleiben?“. Sie besteigen voller Tatendrang ihr Raumschiff, um wie Major Tom völlig schwerelos durchs All zu schweben. Während die einen von einer Reise zum Mond träumen oder eine Antwort auf die Frage suchen, ob es im All intelligentes Leben gibt, haben andere während der Reise nur Unsinn im Kopf. Auch die Gefahren, die hinter jeder Milchstrassenecke lauern, sind keinesfalls zu unterschätzen.

Mit ihrem „Space Circus“ nehmen die Pepperonis ihre großen und kleinen Zuschauer mit auf eine spannende artistische Reise in eine andere Dimension. „Natürlich ist die Schwerelosigkeit im All ein nicht zu unterschätzendes Thema, und so dürfen sich die Zuschauer auf abwechslungsreiche Darbietungen in der Luft freuen“, schreiben die Artisten in ihrer Ankündigung. Aber auch am Boden zeigen die Pepperonis, dass sie durchaus in der Lage sind, die Schwerkraft geschickt auszutricksen.