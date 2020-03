Hückelhoven stellt sich in Aachen vor : Imagewandel bei Wirtschaftsschau zeigen

Hückelhoven wird sich in diesem Jahr alt Partnerstadt auf der Euregio Wirtschaftsschau in Aachen präsentieren. Der Publikumsmagnet auf dem CHIO-Gelände soll dazu genutzt werden zu zeigen, wie sich die Stadt zur Einkaufs- und Eventstadt entwickelt hat. Foto: Janou Müller/Euregio Wirtschaftsschau

Hückelhoven Hückelhoven präsentiert sich bei der Euregio Wirtschaftsschau in Aachen. Die Stadt ist Partnerin der 34. Auflage, zu der ab dem 13. März auf das CHIO-Gelände eingeladen ist. Bürgermeister Jansen will mit dem Wandel der Stadt werben.

Die Stadt Hückelhoven ist Partnerstadt der 34. Euregio Wirtschaftsschau, die vom 13. bis 22. März auf dem CHIO-Gelände in der Aachener Soers stattfindet. Rund 250 Aussteller zeigen sich und ihre Produkte bei dieser Verbrauchermesse, bei der Hückelhoven in zweierlei Hinsicht eine exponierte Rolle spielt. Zum einem präsentiert sich die Stadt direkt am Eingang und ist daher schon optisch nicht zu übersehen. Zum anderen will die Stadt mit ihrer Präsentation punkten.

Im vergangenen Jahr fragte der Veranstalter bei der Stadtverwaltung an, ob Hückelhoven Partnerstadt der Wirtschaftsschau werden wolle. „Da wir zurzeit ohnehin überregional nicht nur durch unsere Events Schlagzeilen machen, haben wir es als einen guten Zeitpunkt abgesehen, uns in diesem Jahr dort zu präsentieren“, erläutert Carsten Forg, Geschäftsführer der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH, zur Motivation. „Aus Sicht des Stadtmarketings ist unsere Teilnahme in Aachen natürlich eine Steilvorlage.“

Info Besuchszeiten der Wirtschaftsschau Die Euregio-Wirtschaftsschau ist am Freitag, 13. März, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. An den Tagen bis Sonntag, 22. März, kann die Verbrauchermesse von 10 bis 18 Uhr besucht werden. 250 Aussteller stellen Produkte und Dienstleistungen unter anderem zu den Themen Freizeit und Reisen sowie Haus und Garten vor.

Jeder Besucher der Aachener Messe kommt zwangsläufig am Stand der ehemaligen Zechenstadt vorbei, worüber sich Bürgermeister Bernd Jansen sehr freut, der endlich vom Image der „ehemaligen Zechenstadt“ wegkommen will. Die Zeche Sophia-Jacoba spielte bis zu ihrer Schließung 1997 eine wichtige Rolle in der Geschichte von Hückelhoven und wird ihre Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region niemals verlieren. „Hückelhoven hat aber in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Strukturwandel erlebt“, betont der Bürgermeister immer wieder und wiederholte es auch beim Pressegespräch zur Wirtschaftsschau in Aachen.

Am Stand von Hückelhoven wird die Entwicklung der zurückliegenden 20 Jahre dargestellt und wird gezeigt, wie sich die Kommune von der Zechenstadt zu einer Einkaufs- und Erlebnisstadt entwickelt hat, deren Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen ist. Zugleich wird auf die sich entwickelnde Gewerbevielfalt hingewiesen. „Wir wollen den Besuchern der Wirtschaftsschau in Aachen zeigen, was wir in Hückelhoven auf die Beine gestellt haben“, sagte der Bürgermeister.

Der Hinweis auf das kostenloses Parken in der Innenstadt, der zu einem Einkaufsbummel in Hückelhoven dazu gehört, darf selbstverständlich nicht fehlen, wenn Hückelhoven von der Geschäftevielfalt berichtet, die sich an und neben der Parkhofstraße angesiedelt hat. Hückelhoven als Schulstadt, die Millionen Euro investiert hat, um sämtliche Schulformen anbieten zu können, ist ein weiterer Aspekt der Präsentation. Auch die kulturelle Vielfalt in Hückelhoven soll die Besucher beeindrucken. Das fängt bei den vielen Veranstaltungen in der Aula an, setzt sich über die Open-air-Konzerte mit namhaften Interpreten bei der „Sommermusik an Schacht 3“ fort und endet mit dem Haldenzauber auf der Millicher Halde, der in den zwei Jahren seines Bestehens schon 100.000 Besucher angelockt hat.