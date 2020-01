Orientalisches in Hilfarth : Ein Hauch von 1001 Nacht

Die Inanna Tribal Dancers sind eine der ersten Tribal-Fusion-Gruppen im der Region Heinsberg und werden von Amira Shay trainiert. Im Jahr 2019 errangen sie den umjubelten ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. Die Choreografien und die Musikauswahl sind immer modern und anders und begeistern das Publikum. Foto: Renate Resch

Hilfarth Annett Frantz-Kochs und ihr Ensemble „Amira Shay“ hatten zur achten Orientalischen Nacht in den Festsaal Sodekamp-Dohmen eingeladen. Viele befreundete Bauchtanz-Formationen wirkten mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Ein Hauch von Orient umwehte den Saal Sodekamp-Dohmen. Fast wie ein Märchen aus 1001 Nacht: Rund 50 Tänzerinnen erzählten die Geschichte der Schwestern Zaynah (gespielt von Jennifer Siekierka) und Yasmin (Jasmin Storms), deren unbeschwertes Leben ein Ende findet, als der adlige Vater an einer schweren Krankheit verstirbt und ihnen seinen Besitz mit Ländereien hinterlässt. Jetzt sind die jungen Frauen ganz auf sich allein gestellt, denn die Mutter lebt schon lange nicht mehr. „Die abenteuerliche Reise zum Schnee“ – so hat Annett Frantz-Kochs die Geschichte genannt, die sie geschrieben und als fantasievolle Tanzshow in Szene gesetzt hat. Drei Stunden lang zogen die Mitwirkenden in farbenprächtigen Kostümen das Publikum in ihren Bann.

Für die achte Auflage der Orientalischen Nacht hatte sich Organisatorin Annett Frantz-Kochs etwas Besonderes einfallen lassen. „Vor einigen Jahren haben wir schon mal eine Geschichte erzählt“, berichtete die Dremmenerin, die in Thüringen aufgewachsen ist und Judokämpferin war, bevor sie den Bauchtanz als Leidenschaft entdeckte. Ohne Erzählerin sei es damals schwierig gewesen, die getanzte Geschichte zu verstehen. Diesmal trat Marina Herper aus Heinsberg in Aktion, um den Zuschauern die Kapitel vorzutragen, die von der nicht ungefährlichen Reise der Schwestern durch fremde Länder handelte. Die Sängerin, die in mehreren Chören im Raum Wegberg und Heinsberg mitmischt, lässt sich in der Erkelenzer Rock School des Musikers Samy Oeder coachen. Sie stimmte zu Beginn ein Lied an und entführte das Publikum zusammen mit den Tänzerinnen in eine märchenhafte Welt mit Wikinger-Frauen, die Säbel durch die Luft schwingen, einer Meerjungfrauen-Königin, Naturgeistern, der weisen Frau und tanzenden Medusen im Wasser.

INFO Getanzt bis zur Deutschen Meisterschaft Erfolg Die Auszeichnungen zählt sie nicht mehr. Unter dem Künstlernamen „Amira Shay“ hat sich Annett Frantz-Kochs bis zur Deutschen Meisterschaft getanzt. Einsatz Die Trainerin der Gruppe ist alles in einer Person: Choreografin, Näherin, Solistin und noch mehr (www.orientalischenacht.de).

Gastgeberin Annett Frantz-Kochs, die viele der bunten Kleider entworfen und genäht hatte, war im Dauereinsatz. Sie leitet nicht nur seit vielen Jahren das Ensemble Amira Shay, sondern stand auch als Solistin, Duo-Partnerin und mit ihrer Gruppe auf der Bühne. Was das Publikum nicht wusste: Bei der Umsetzung der „Abenteuerlichen Reise zum Schnee“ gab es eine besondere Herausforderung. Weil die Tänzerinnen und Formationen aus Köln, Alsdorf, Krefeld und Bonn angereist waren, fanden keine gemeinsamen Probentermine statt. „Alle haben für sich geprobt“, verriet Annett Frantz-Kochs zufrieden.