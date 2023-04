Bauchtanz und mehr in Hilfarth Orientalische Nacht findet zum zehnten Mal statt

Ein Hauch von Tausendundeiner Nacht umweht den Festsaal Sodekamp-Dohmen (Breite Straße 3), wenn am Freitag, 5. Mai ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) die zehnte Auflage der Orientalischen Nacht über die Bühne geht. Veranstalterin Annett Frantz-Kochs, die selbst seit vielen Jahren als Bauchtänzerin, Trainerin und Choreografin im Einsatz ist, hat das Showprogramm zu dem gemacht, was es heute ist – nicht mehr nur Abfolge verschiedener Programmpunkte, sondern eine facettenreich dargestellte, märchenhafte Geschichte, die sie sich selbst ausgedacht hat. Sie heißt „Aliyah Baba und die Räuberinnen“. Frantz-Kochs, die an der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg Bauchtanz unterrichtet, verrät vorab, dass es um die erfundene Nachfahrin des berühmten Räuber-Anführers Ali Baba geht: „Eine Stadt im Orient haben Handel und Handwerk reich gemacht. Mit dem Reichtum kam das Glück, aber mit dem Glück kamen auch der Neid und die Ausbeutung Schwächerer.“ Frantz-Kochs gibt einen kleinen Einblick in die Begegnung mit magischen Wesen, unheilvollen Schurken und unzähligen Tänzerinnen in farbenprächtigen Kostümen. Sehnsucht, Liebe und Schmerz sind die Leitmotive bei „Aliyah Baba und die Räuberinnen“. Als Erzählerin tritt Monika Eichenauer in Aktion. Die Ratheimerin, durch ihr ehrenamtliches Engagement bei „Hückelhoven hilft“ bekannt, macht seit vielen Jahren in Frantz-Kochs‘ Bauchtanzgruppe mit und hat bei den jährlichen Shows schon durch das Programm geführt. Zahlreiche beteiligte Tänzerinnen sowie ein junger Tänzer wirken mit, darunter die Hückelhovener Showtanzgruppe Couscous, das Duo Saphir aus Hückelhoven und Heinsberg sowie die Formation Intrida, die eine der ersten Tribal-Fusion-Gruppen in der Region Heinsberg ist. Auch Frantz-Kochs wird unter ihrem Künstlernamen Amira Shay über die Bühne wirbeln. Auch mit dabei: die Wassenberger Tänzerin Astara, die 2021 Deutsche Meisterin in der Bauchtanz-Sparte Tribal Fusion wurde, und das Bonner Duo Nourani Gamal & Shalimar Sherif alias Fantasía Orientica, bei dessen eindrucksvollen Auftritten Säbel auf dem Kopf balanciert und Messer oder andere gefährliche Waffen durch die Luft gewirbelt werden.