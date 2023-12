Autoliebhaber in Hückelhoven Benzingespräche im Hotel für Oldtimer

Kalt ist es in diesen Tagen im Oldtimerhotel in Ratheim. In der großen Eingangshalle herrschen beinahe Temperaturen wie draußen vor der Tür. Den Hotelgästen aber macht das nichts aus, nur das Personal fröstelt hin und wieder etwas. Doch durch die Bewegung bei der Arbeit sei das alles kein Problem, versichert Hotelchef Bernd Peters. Nun ist das Oldtimerhotel in Ratheim aber auch kein gewöhnliches Hotel. Denn statt Familien mit Kindern oder Pärchen steigen hier nur historische Fahrzeuge ab.