Frau in Hückelhoven gesucht Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl einer Geldbörse

Die auf dem Foto abgebildete und bislang unbekannte Frau wird verdächtigt, mit einer weiteren Person am 17. Oktober 2023 zwischen 12.30 Uhr und 13.10 Uhr, in einem an der Parkhofstraße ansässigen Drogeriemarkt einer 92 Jahre alten Frau die Geldbörse aus der Handtasche entwendet zu haben. Mit der Bankkarte aus der Geldbörse wurde nach der Tat eine Kartenzahlung veranlasst sowie eine Geldabhebung an einem Geldautomaten in Hückelhoven vorgenommen. Angaben zur Identität der Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 9200 auf.