Neujahrsempfang in Brachelen Krisen als Chancen sehen

Als Sprecher der Interessengemeinschaft der Brachelener Ortsvereine ergriff Stephan Matzerath das Wort. Er rückte „Krisenmodus“ als Wort des Jahres in den Mittelpunkt. Neben Krisen wie Corona, Klimawandel, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der hohen Inflation oder der Migration lasse sich auch in Brachelen ein Krisenmodus feststellen. Schon zu Beginn der 2000er Jahre habe das Aussterben kleinerer Geschäfte begonnen. „Der Rewe von Sieberichs, der Einkaufsladen von Phia, die BP-Tankstelle, die Metzgerei Welter auf der Hauptstraße, die Bäckereien Classen und Rabe, einige Jahre später auch das Schreibwarengeschäft Evertz mussten allesamt aus wirtschaftlichen Gründen oder mangels Nachfolger schließen“, zählte Matzerath auf. Diese Entwicklung sei zwar schade und traurig gewesen, habe aber dazu geführt, dass 2014 ein Discounter mit angeschlossener Bäckereikette auf dem alten Aschenplatz des Sportvereins entstanden sei. Als einer der ersten Fußballvereine in der Umgebung habe der Brachelener Sportverein einen Kunstrasenplatz als Ausgleich erhalten. Auch das frühere Autohaus Deffur an der Linnicher Straße sei aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen worden. Nach einigen Jahren Leerstand sei aus der einstigen Verkaufshalle mit nur wenigen Umbaumaßnahmen ein großzügiger und attraktiver Indoor-Spielplatz entstanden, der vor allem an kalten Wintertagen für die Kinder eine tolle Möglichkeit zum Spielen und Toben biete.