Nach umfangreicher Renovierung : Neuer Glanz für den Corso-Filmpalast

Frank Dohmen zeigt den frisch renovierten Kinosaal. RP-FOTO: Ruth Klapproth Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Hilfarth Kinobetreiber Frank Dohmen gewährt Einblicke in seinen Corso-Filmpalast in Hilfarth an der Rurbrücke. Rund drei Wochen haben die umfangreichen Arbeiten gedauert.

Neue Sessel, neuer Fußboden, mehr Beinfreiheit: Frank Dohmen, Inhaber des Corso-Filmpalastes, hat den kleinen Saal auf Vordermann gebracht. Nach der Renovierung ist der gelernte Koch (47), der auch Haus Sodekamp-Dohmen mit Festsaal, Restaurant, Biergarten und Kegelbahn betreibt, stolz auf das Ergebnis, besonders auf die „Riesensessel“, wie er sie beschreibt. Gemütliches Filmvergnügen mit Popcorn, kalten Getränken und anderen Leckereien: Aus zuvor 80 Plätzen wurden 54.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg fing alles an mit einem Wanderkino, das für die Aufführungen immer mal wieder Halt machte an der Rurbrücke – eines der wenigen Freizeitvergnügen im Nachkriegsdeutschland. „Damals musste jeder Besucher einen Stuhl mitbringen“, weiß Frank Dohmen aus den Erzählungen seiner Familie. Aus dem einst großen Saal, der 400 Zuschauern Platz bot, wurden später zwei Kinosäle, in denen James Bond, der Untergang der Titanic oder die romantische Liebesgeschichte zwischen Johnny Castle und Frances Houseman in „Dirty Dancing“ zum Straßenfeger wurden.

Die cognacfarbenen Logenplätze fallen auch optisch ins Auge, die Sessel im Parkettbereich sind schwarz. „Gut sitzen zu können, ist sehr wichtig“, hat Dohmen erkannt. Vor fünf Jahren wurde eine neue Heizung eingebaut. „Uns ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein“, unterstreicht er, der nach wie vor von seinem Vater Heinz unterstützt wird und einmal im Jahr, zusammen mit dem Stadtmarketing, zur Autokinonacht einlädt.

Auf die lange Kino-Tradition seiner Familie ist Dohmen stolz. „Wir sind das einzige Kino im Kreisgebiet, das immer da war, wenn ich von der Corona-Zwangsschließung mal absehe“, sagt er. Aus der geplanten einwöchigen Renovierung wurden drei Wochen. Inzwischen erstrahlt der alte Kinosaal im neuen Glanz. Frank Dohmen: „Es wurde Zeit, denn 30 Jahre ist hier nichts mehr gemacht worden.“

Im Filmpalast sind nicht nur aktuelle Streifen zu sehen. Viele Prominente gaben sich hier schon die Klinke in die Hand, darunter unlängst die ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete und frühere Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Christa Nickels aus Geilenkirchen, die den Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ über Frauen in der Bonner Politik derzeit durch ganz Deutschland begleitet. Auch Filmemacher und Liedermacher Thomas Busse lud nach Hilfarth ein. Schauspielerin Elke Winkens, bekannt aus „Der Bergdoktor“, „Großstadtrevier“, „Sturm der Liebe“ oder „Kommissar Rex“, stammt aus Ratheim und nutzte vor einigen Jahren die Gelegenheit, ihren aktuellen Kinostreifen zu präsentieren.