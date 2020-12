Hückelhoven : Neuer DHL-Shop in Reisebüro

Hückelhoven Die Zahl der Paketshops im Erkelenzer Land steigt weiter an. Seit Weihnachten können Hückelhovener Kunden ihre Pakete nun auch im Reisebüro Lengersdorf-Gatzos abgeben oder abholen.

Die Zahl der Paketshops im Erkelenzer Land steigt weiter an: Die Deutsche Post hat in Hückelhoven einen weiteren DHL-Shop eingerichtet, der nach Weihnachten seinen Betrieb aufgenommen hat. Im Reisebüro Lengersdorf-Gatzos, in der Parkhofstraße 43, können Kunden nun auch postalische Dienstleistungen in Anspruch nehmen.