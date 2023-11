Pusteblümchen in Hückelhoven „Immer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen“

Lange dauert es nicht mehr, bis die Adventszeit beginnt. Manche Menschen fangen langsam an, für die Weihnachtszeit zu schmücken. Bei Eva Gollits und ihrem kleinen Laden ist bereits alles dekoriert. Nachdem sie im Oktober ihr kleines Geschäft „Pusteblümchen“ auf der Hückelhovener Parkhofstraße mit der Dekoration zu Halloween ausgerichtet hatte, wurden in der ersten Novemberwoche die Grusel-Utensilien in Kisten verpackt und die weihnachtlichen Dekorationselemente in die Regale gestellt.