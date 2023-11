Frisch eröffnet Neue Postfiliale für Kleingladbach

Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg und Kleingladbacher Jung‘, und Andrea Axer, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Hückelhoven, haben Gudrun Keuler besucht. „Meine Mutter war damals auch Postlerin“, merkte Pusch direkt an und fühlte sich in dem umgestalteten Schweinestall direkt wohl. Nicht nur er ist froh, dass sich die Dinge wieder in die Orte hinein entwickeln. „Gerade in den Dörfern leben immer mehr ältere Menschen, die froh sind, wieder etwas zu haben in ihren Orten. Alles, was irgendwie mit Infrastrauktur zu tun hat, ist gut für einen Ort“, sagte Pusch, der Gudrun Keuler sogar noch als frühere Klassenkameradin kennt.