Multikultureller Treffpunkt in Hückelhoven : Es gibt neue Aufgaben im Begegnungscafé

Hückelhoven Ein multikultureller Treffpunkt mit niedrigschwelligem Angebot. Das internationale Begegnungscafé hat den Betrieb wieder aufgenommen. Auch ukrainische Geflüchtete sind angesprochen, an den Treffen in den Räumen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) teilzunehmen.

Auch Ukrainerinnen und ihre Kinder werden bald erwartet. Bei ihnen habe man das kostenfreie Angebot noch nicht aktiv beworben, so Claudia Walter. Das nächste Treffen soll noch vor den Sommerferien stattfinden. Das Besondere: Aus Geflüchteten werden Helfer. „Einige haben ihre Bereitschaft signalisiert, den Menschen aus der Ukraine zur Seite zu stehen“, so Walter. Gemeinsam wurde Osterdekoration gebastelt. Beim Neustart erinnerten sich die Organisatorinnen an zahlreiche Aktivitäten. So habe es Trommel-Aktionen mit der marokkanischen Trommellehrerin Fatima Deckers aus Heinsberg gegeben. Grill-Nachmittage und Ausflüge gehörten ebenfalls schon zum Programm.